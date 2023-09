BERNSTEIN RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Thyssenkrupp Nucera beim Kursziel von 28 Euro mit "Outperform" aufgenommen. "Weg mit den Amateuren, die Profis sind da", schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in ihrer am Freitag vorliegenden Auftaktstudie nach dem Börsengang des Elektrolyse-Spezialisten. Der Bereich "Grüner Wasserstoff", also Wasserstoff, bei dem der Energiebedarf für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien stammt, habe immenses Wachstumspotenzial. Die Thyssenkrupp-Tochter könne zudem auf jahrzehntelange Erfahrung in der Chloralkali-Elektrolyse zurückblicken./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 15:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 15:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 19,49EUR gehandelt.