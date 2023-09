75 Prozent aller Anträge auf Schutz entfallen demnach auf Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Im Verhältnis zur Bevölkerung werden die meisten Asylanträge in Zypern und Österreich gestellt./rew/DP/zb

Wie schon in den Monaten zuvor stellten Menschen aus Syrien, Afghanistan, Venezuela und Kolumbien die meisten Anträge.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union ist die Zahl der erstmaligen Asylanträge im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte, haben im Juni 83 385 Menschen Asylanträge gestellt und damit 25 Prozent mehr als im gleichen Monat 2022.

Zahl der Asylanträge in der EU im Juni deutlich gestiegen

