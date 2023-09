NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nach zwei Tagen mit leichten Verlusten wieder zugelegt und steuern wieder auf das Mehrmonatshoch vom Dienstag zu. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 94,13 US-Dollar. Das waren 83 Cent mehr als am Abend zuvor - auf Wochensicht ist es ein leichtes Plus. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 98 Cent auf 90,60 Dollar.

Etwas Unterstützung erhielten die Erdölpreise durch die Entscheidung Russlands vom Vortag, die Ausfuhr von Benzin und Diesel zu verbieten. Es war von einer vorübergehenden Maßnahme die Rede, eine Frist wurde nicht genannt. Die Analysten der US-Bank JP Morgan rechnen mit einer Lieferunterbrechung von einigen Wochen.