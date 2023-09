JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" belassen. Der in den Tests erprobte Wirkstoff Dato-DXd sei deutlich wirksamer als eine Chemotherapie mit Blick auf das sogenannte "progressionsfreie Überleben", schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Punkt "Gesamtüberleben" seien die Daten noch nicht ausgereift, hier müssten die nächsten detaillierteren Ergebnisse noch ausgewertet werden, um den Stoff im Vergleich zum Wettbewerb wirklich beurteilen zu können./tav/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 08:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 08:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 129,2EUR gehandelt.