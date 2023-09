LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays erwartet bald wieder bessere Zeiten für die Gabelstaplerhersteller Jungheinrich und Kion . Dabei sieht Analyst Timothy Lee allerdings noch ein deutliches Kurspotenzial für die Jungheinrich-Aktie. Das Kion-Papier sieht er indes, nicht zuletzt wegen der über dem Branchenschnitt liegenden Verschuldung, bereits als fair bewertet an. Damit unterscheide sich seine Einschätzung von der des Marktes, der das Frankfurter Unternehmen nach dem Kursrutsch im vergangenen Jahr für unterbewertet halte, schrieb er in zwei am Freitag veröffentlichten Studien.

Entsprechend startete er Jungheinrich bei einem Kursziel von 36 Euro mit "Overweight". Die Bewertung der Kion-Papiere nahm Lee mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 37 Euro auf.