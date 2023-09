ACHTUNG AMAYA INC. AKTIONÄRE DES JAHRES 2016 - Eine Anhörung zur Genehmigung des Vergleichs findet statt

Montréal (ots/PRNewswire) - Die Anwaltskanzleien Faguy & Co. und Berger Montague

(Kanada) geben heute bekannt, dass das Kammergericht Québec eine Anhörung für

den 30. Oktober 2023, um 9:30 Uhr, in der Notre-Dame Street East 1, Gerichtssaal

16.12, in Montréal, Québec, anberaumt hat, um einen vorgeschlagenen Vergleich in

dem Verfahren Denis Gauthier ./. David Baazov , Gerichtsakte Nr.

500-06-000859-179, zu genehmigen.



Die Sammelklage wurde im Namen aller natürlichen und juristischen Personen

erhoben - mit Ausnahme des Beklagten oder seiner unmittelbaren

Familienangehörigen - die zwischen dem 1. Februar 2016 und einschließlich dem

21. November 2016 Wertpapiere von Amaya Inc. (jetzt bekannt als The Stars Group

Inc.) erworben haben und einige oder alle dieser Wertpapiere bis nach der

korrigierenden Offenlegung am 22. November 2016 hielten. Sie sind Mitglied der

Sammelklage, wenn Sie dieser Beschreibung entsprechen.