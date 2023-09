Abschluss der Akquisition des Lithium-Ton-Projekts

- Das assoziierte Unternehmen von Arcadia Minerals, Brines Mining and Exploration Namibia (Pty) Ltd (BME), erhöht seinen Anteil an der Bitterwasser Lithium Exploration (Pty) Ltd (BLE), die das Bitterwasser Lithium-in-Clay Projekt besitzt, auf 100% (vorher 25%)

- Die gesamten Mineralressourcen in den Pfannen des Bitterwasser-Ton-Projekts betragen 327.284 LCE-Tonnen (2)

- Die Gesamtmineralressource umfasst nur zwei von vierzehn bekannten Pfannen im Bitterwasser Pan District und wird voraussichtlich durch weitere Explorationen in anderen Pfannen erhöht werden (3)

- Geplante Explorationsarbeiten in den kommenden sechs Monaten beinhalten Auffüllbohrungen in der Eden-Pfanne mit dem Ziel, die Mineralressource möglicherweise in die Kategorie der angezeigten Mineralressourcen aufzuwerten

- Vorwirtschaftliche Bewertung / Scoping-Studie über das Lithium-Ton-Potenzial geplant

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten für Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass das 50%ige assoziierte Unternehmen von Arcadia Minerals, BME, die zweite Option ausgeübt und den Erwerb aller ausgegebenen Aktien von BLE abgeschlossen hat, wodurch sich seine Beteiligung am Bitterwasser Lithium Clay Projekt auf 100% erhöht.

Jurie Wessels, Executive Chairman von Arcadia, erklärte: "Nach der Genehmigung durch die Aktionäre am 5. April 2022 haben wir die Perspektiven des Lithium-in-Ton-Projekts intensiv erkundet und untersucht, was unser Vertrauen in die Mineralressource, ihr Potenzial und ihre spezifischen Merkmale gestärkt hat. Infolgedessen haben wir beschlossen, die Transaktion abzuschließen, indem BME die zweite Option ausübt und effektiv 100 % des Bitterwasser-Tonprojekts erwirbt (4). Unser Ziel ist es nun, die Exploration in diesem Gebiet fortzusetzen und die notwendigen Studien durchzuführen, um das wirtschaftliche Potenzial des Projekts zu verstehen. In Kombination mit dem Potenzial des Lithium-in-Sole-Projekts (5) sind wir optimistisch, dass der Bitterwasser-Distrikt zu einem wertvollen Vermögenswert für das Unternehmen werden wird."