Rückenwind könnte auch ein positiver Analystenkommentar den Papieren des Bekleidungsherstellers Ralph Lauren bescheren. Die Experten von Raymond James hatten in einer Ersteinschätzung mit "Outperform" ein positives Votum abgegeben und ein Kursziel von 135 Dollar genannt - rund ein Fünftel über dem Schlusskurs des Vortages. Die Erwartungen an den Hersteller seien sehr niedrig, schrieben sie, und die Aktie günstig bewertet, womit sich ein guter Einstiegspunkt ergebe.

Viele Börsianer an der Wall Street wurden von der restriktiven Haltung der US-Notenbank auf dem falschen Fuß erwischt, nun sortiert sich der Markt neu. Der weiteren Entwicklung der Inflation und der Wirtschaft dürfte in den kommenden Wochen viel Aufmerksamkeit gewidmet werden, schließlich setzt die Fed bei ihrem rigiden Kurs trotz zuletzt stark gestiegener Ölpreise auf eine weiche Landung der US-Konjunktur.

Nach der Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) Mitte September liegt eine weitere aufreibende Notenbankwoche hinter den Börsianern. Die Währungshüter in den USA und in zahlreichen westeuropäischen Ländern hatten in den vergangenen Tagen die Tür für weitere Zinsanhebungen offen gelassen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Dem jüngsten Kursrückfall an der Wall Street folgt am Freitag ein Erholungsversuch. Nachdem die Aussicht auf vermutlich noch eine längere Periode mit hohen Zinsen die Anleger in den vergangenen Handelstagen vergrätzt hatte, trauen sich vor dem Wochenende einige Mutige vor und nutzen die günstigeren Kurse für sich. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Auftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 34 113 Zähler. Damit könnte der Wochenverlust zumindest noch etwas abschmelzen, aktuell liegt er bei rund 1,6 Prozent.

