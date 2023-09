Umfrage Bevölkerung verliert zunehmend Interesse an Klimaschutz / Energieeinsparpotenzial bei Immobilien weiterhin stark unterschätzt

Berlin (ots) - Die Bevölkerung verliert zunehmend das Interesse und die

Motivation beim Klimaschutz. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die

Verbraucher im dritten Jahr in Folge darüber befragt hat, in welchem der fünf

Sektoren Energie, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr und Gebäude mehr

CO2-Emissionen eingespart werden sollten. Die meisten Befragten (37,6 %) geben

an, dass überhaupt nicht mehr bzw. in keinem der Bereiche mehr eingespart werden

müsse, um die Klimaschutzziele zu erreichen.



Des Weiteren decken sich die Angaben der Befragten nicht mit der Realität der

tatsächlichen CO2-Emissionen, die je Sektor verursacht werden: So spielt zum

Beispiel der Gebäudesektor, der schon zweimal seine Einsparziele verfehlt hat

und damit nach wie vor als Sorgenkind beim Energieverbrauch gilt, mit knapp 16

Prozent quasi keine Rolle bei den Befragten.