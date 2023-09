BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Geplante Lockerungen der EU-Gentechnikregeln stehen einem Rechtsgutachten im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion zufolge wohl nicht mit EU-Recht im Einklang. Der entsprechende Vorschlag der EU-Kommission widerspreche in zentralen Aspekten dem sogenannten Vorsorgeprinzip, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Text. "Der Vorschlag ist so schlecht, dass eine Klage dagegen gute Erfolgsaussichten hätte", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär. Zuvor hatte das digitale Medienhaus "Table Media" über das Gutachten berichtet.

Das Vorsorgeprinzip ist laut Umweltbundesamt eine Leitlinie der Umweltpolitik auf der deutschen, der EU- und der internationalen Ebene. "Das Vorsorgeprinzip leitet uns also dazu an, frühzeitig und vorausschauend zu handeln, um Belastungen der Umwelt zu vermeiden."