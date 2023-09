Grüne Berufe für einen Tag Aktionstag gegen Arbeitskräftemangel und für Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Zum ersten Mal fand der Aktionstag "Grüne Berufe für einen Tag"

statt. Zum Abschluss des digitalen Klimamonats, organisiert vom Forum Moderne

Landwirtschaft, haben bundesweit 23 Agrarbetriebe einen Praktikumsplatz in ihrem

Unternehmen angeboten. Die 24 "Praktikanten" hatten die Möglichkeit, in

verschiedene Aspekte der heutigen Landwirtschaft hineinzuschnuppern. Ziel der

Aktion ist es zu zeigen, was die Landwirtschaft schon heute für den Klimaschutz

leistet und wie dem Arbeitskräftemangel begegnet wird.



Starkregenereignisse und Dürreperioden treten auch in Deutschland zunehmend auf.

Die daraus resultierenden Folgen, wie Ernteausfälle oder

Produktionsverzögerungen, machen den Landwirtinnen und Landwirten zu schaffen.

Das Forum Moderne Landwirtschaft (FML) hat dieses Jahr erstmalig einen digitalen

Klimamonat veranstaltet, um auf Umweltveränderungen in der Agrarbranche

aufmerksam zu machen.