FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Studien der britischen Investmentbank Barclays haben am Freitag die Aktien der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich und Kion bewegt. Während Branchenfachmann Timothy Lee bei Jungheinrich in einer Ersteinschätzung noch deutliches Kurspotenzial sieht, ist Kion seiner Meinung nach bereits fair bewertet. Die Jungheinrich-Papiere stiegen infolge seines "Overweight"-Votums zuletzt um 2,2 Prozent auf 29,10 Euro, womit sie zu den Favoriten im MDax gehörten. Die auf "Equal Weight" eingestuften Kion-Aktien verloren zunächst, kämpften sich am Nachmittag aber mit 0,3 Prozent ins Plus auf 35,68 Euro.

Damit hielten sich die Anteilsscheine von Kion über der 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend. Außerdem stabilisierten sie sich gegen Ende eines bisher schwachen Septembers, zu dessen Beginn sie noch mehr als 40 Euro wert waren. Seit Jahresbeginn hat Kion dennoch ein Drittel an Wert gewonnen, im vergangenen Jahr waren die Aktien allerdings auch um 72 Prozent eingebrochen - so stark wie kaum ein anderer deutscher Standardwert.