Jochen Köstler wird Executive Vice President Non-Fiction bei LEONINE Studios und tritt in die Geschäftsführung von i&u TV ein (FOTO)

München, Köln (ots) - Jochen Köstler wird zum 1. Januar 2024 die Position desExecutive Vice President Non-Fiction des marktführenden MedienunternehmensLEONINE Studios in München einnehmen, wo er gemeinsam mit CEO Fred Kogel dengesamten Non-Fiction Produktionsbereich der Unternehmensgruppe leiten wird, zudem aktuell gebrueder beetz Filmproduktion, hyperbole Medien, i&u TV, MadameZheng Production und SEO Entertainment gehören. Ab Januar 2025 wird er diealleinige Gesamtverantwortung für diesen Bereich übernehmen.Zudem wird Jochen Köstler am 1. Januar 2024 in die Geschäftsführung der Kölneri&u TV, einem der führenden Produktionsunternehmen für Informations- undUnterhaltungsformate, eintreten und dort den gesamten Bereich Unterhaltung, derunter anderem die Programmsäulen Show und Comedy beinhaltet, verantworten.Andreas Zaik wird als Geschäftsführer von i&u TV weiterhin für den BereichInformation mit den Programmsäulen STERN TV und Dokumentation verantwortlichsein und als Vorsitzender der Geschäftsführung agieren. Christian Meinbergerleitet auch künftig als Chief Digital Officer der LEONINE Studios und alsGeschäftsführer von i&u TV und hyperbole Medien die Digital-Units derProduktionsunternehmen, die unter anderem Branded Entertainment- und YouTube-Formate produzieren.Fred Kogel, CEO der LEONINE Studios, sagt: "Es ist mir eine große Freude mitJochen Köstler einen der fähigsten und erfolgreichsten Non-Fiction ProduzentenDeutschlands in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er ist einer der wenigen, derbeeindruckende Kompetenz im Entertainment- und im Dokumentar-Bereich miteinandervereint. Ich bin davon überzeugt, dass Jochen mit seiner enormen Erfahrung dasi&u TV Entertainment Produktionsgeschäft erfolgreich auf unserem Wachstumskurshalten und mit Genres wie Reality auch für die Zukunft ausrichten wird. Er wirdmich zudem im kommenden Jahr im Management des gesamten LEONINE Non-FictionBereichs maßgeblich unterstützen und wird diesen Bereich ab 2025 alleinverantworten."Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV kommentiert den Neuzugang: "i&u stehtfür Information und Unterhaltung. Wir sind in den vergangenen Jahren starkgewachsen. Dabei hat die Bedeutung des Unterhaltungsbereichs innerhalb unseresProduktionsgeschäfts überproportional zugenommen. Mit der Berufung von JochenKöstler in die Geschäftsführung von i&u TV tragen wir dieser EntwicklungRechnung. Ich freue mich sehr, einen so erfahrenen und erfolgreichen Produzentenals Kollegen und Sparringspartner an meiner Seite zu haben."