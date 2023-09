Abgasskandal Chancen von Mercedes-Kunden in Musterfeststellungsklage enorm gestiegen / Positive Richter-Signale bei Verhandlung am OLG Stuttgart

Lahr (ots) - Im Prozess um die Musterfeststellungsklage gegen die

Mercedes-Benz-Group AG (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfest

stellungsklage-mercedes) sind die Chancen der Verbraucher, dass Verfahren zu

ihren Gunsten zu entschieden, nach der zweiten mündlichen Verhandlung am 21.

September 2023 enorm gestiegen. Der Vorsitzende Richter Thilo Rebmann am

Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart ließ in vorläufigen Einschätzungen erkennen,

dass der Senat Hinweise auf unzulässige Abschalteinrichtungen in den

streitgegenständlichen Fahrzeugen sehe. Die Abschalteinrichtungen veränderten

die Abgasreinigung der Dieselmotoren gesetzeswidrig. Sogar vorsätzliches und

sittenwidriges Handeln hielt der Senat teilweise für möglich. Der 24. Senat

legte den 28. März 2024 als Verkündungstermin für seine Entscheidung fest. Der

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte den Autohersteller im Namen von

rund 2800 Verbrauchern im Diesel-Abgasskandal verklagt (Az.: 24 MK 1/21). Die

Inhaber der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vertreten in dem Verfahren den vzbv in

einer Spezialgesellschaft - wie bereits 2020 erfolgreich gegen die Volkswagen

AG. Damals war es zu einem Vergleich in Höhe von 870 Millionen Euro gekommen.



BGH-Diesel-Urteil wirkt bei Mercedes-Musterfeststellungsklage