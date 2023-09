Die 134. Canton Fair hat Werbeaktivitäten in Italien, Ungarn und Österreich gestartet und bringt den lokalen Geschäftsleuten die kommenden Messehighlights näher

Im Rahmen dieser Kampagne werden drei Werbekonferenzen für die bevorstehende Canton Fair im Herbst abgehalten, an denen rund 200 lokale Geschäftsleute aus den drei Ländern teilnehmen. Die Delegation besuchte auch renommierte lokale Organisationen wie die Ungarische Industrie- und Handelskammer, den Nationalen Unternehmer- und Arbeitgeberverband, die Italienische Handelsagentur, Confimprese Italia, die Österreichische Bundeswirtschaftskammer und die Austrian Chinese Business Association (österreichisch-chinesische Wirtschaftsgemeinschaft). Diese Besuche wurden von der lokalen Geschäftswelt positiv aufgenommen.

Darüber hinaus besuchten Xu und sein Team Coop Italia, einen langjährigen italienischen Einkäufer der Canton Fair, und bauten eine neue Partnerschaft mit der UNSIC-Niederlassung Piemonte in Italien auf. Xu Bing betonte, dass die Messe eine immer aktivere Rolle bei der Förderung der Handelskooperation zwischen China und anderen Ländern der Welt spielen will. Die Canton Fair hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch von Geschäftsinformationen zu erleichtern und die Zusammenarbeit bei Marketingprojekten zu fördern, um den Mitgliedern von Industrie- und Handelseinrichtungen, die an der Messe teilnehmen, bequemere Dienstleistungen zu bieten.

Die Canton Fair, die einen bedeutenden Meilenstein in der chinesischen Handelslandschaft darstellt, bereitet sich auf ihre 134. Ausgabe vor, die am 15. Oktober ihre physischen und virtuellen Ausstellungen eröffnen wird. Die Besucher erwartet eine bemerkenswerte Ausstellung mit einer noch größeren Ausstellungsfläche, die sorgfältig konzipiert wurde, um eine optimale Struktur und einen optimalen Ablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet die diesjährige Ausgabe eine erlesene Auswahl an Ausstellern, einen sorgfältig zusammengestellten internationalen Pavillon, eine Reihe von handelsfördernden Aktivitäten und ein käuferorientiertes Konzept, das allen Besuchern größtmöglichen Komfort bietet.

Die 134. Canton Fair wird in einigen Ausstellungsbereichen Anpassungen vornehmen. Bitte planen Sie Ihren Besuch entsprechend den aktuellen Ausstellungsbereichen. Besuchen Sie die offizielle Website der Canton Fair: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 für weitere Informationen. Ab dieser Sitzung müssen sich ausländische Einkäufer, die vor Ort teilnehmen wollen, im Voraus anmelden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536

