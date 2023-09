Das Büro des WMC-Exekutivkomitees veröffentlichte die Liste der "Top 500 chinesischen Fertigungsunternehmen im Jahr 2023" (FOTO)

Hefei, China (ots) - Die World Manufacturing Convention (WMC) 2023 wurde am 20.

September in Hefei, Provinz Anhui, China, eröffnet. Im Rahmen des Kongresses

wurde die Liste der "Top 500 chinesischen Fertigungsunternehmen im Jahr 2023"

veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass der Betriebsumsatz der 500 größten

chinesischen Fertigungsunternehmen im Jahr 2023 zum ersten Mal 50 Billionen RMB

überschritten hat und 51,06 Billionen RMB erreicht hat, was einem Anstieg von

8,38 % entspricht.



Unter den Top 500 Fertigungsunternehmen nimmt die Schwerchemie nach wie vor die

Hauptposition ein, und vier der fünf Branchen mit dem größten operativen Umsatz

gehören zur Schwerchemie. Inzwischen hat sich das Entwicklungstempo

strategischer aufstrebender Branchen beschleunigt, und die meisten Unternehmen

mit dem höchsten operativen Umsatz und dem höchsten Nettogewinnwachstum sind

strategische aufstrebende Industrieunternehmen. Die fünf größten

durchschnittlichen Umsatzwachstumsraten der Branche stammen aus den Bereichen

Power- und Energiespeicherakkus, Windenergie, Herstellung von Solaranlagen,

Herstellung von medizinischen Geräten, Computer- und Bürogeräten sowie

Herstellung von Chemiefasern, von denen die drei größten Wachstumsraten mehr als

45 % bzw. 59,72 %, 49,42 % bzw. 45,54 % erreichten. Nach der Analyse des

Rankings erreichten die gesamten F&E-Ausgaben der 500 größten chinesischen

Fertigungsunternehmen im Jahr 2023 109,6215 Milliarden RMB, was einem Anstieg

von 3,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; die F&E-Intensität betrug 2,33 %,

was in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau liegt. Die durchschnittlichen

F&E-Ausgaben von Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Herstellung von

Kommunikationsgeräten, Herstellung von Eisenbahnverkehrsgeräten, Textildruck und

-färben stehen aus Sicht verschiedener Branchen im Vordergrund.