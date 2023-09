KnowBe4 kündigt Sprecher für KB4-CON EMEA an

Tampa Bay, USA (ots) - Virtueller Gipfel zur Cybersicherheit am 7. November mit

den Hauptrednern Rachel Wilson, Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung

Cybersicherheit bei Morgan Stanley Wealth Management, und Christina Lekati,

Trainerin und Beraterin für Social Engineering bei Cyber Risk GmbH



KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen

und Phishing-Simulationen, gibt die Rednerliste für die KB4-CON EMEA bekannt,

die am 7. November 2023 virtuell stattfinden wird.





Die vollständig virtuelle, hochgradig fesselnde, auf Cybersecurity-Veranstaltungrichtet sich an alle CISOs, Security Awareness Training Administratoren undCybersecurity-Profis in der EMEA-Region und darüber hinaus. KB4-CON EMEA isteine vollständig virtuelle Veranstaltung, die auch spezielle Inhalte fürKnowBe4-Kunden und -Partner bietet.Nach einer Begrüßung durch KnowBe4-CEO Stu Sjouwerman hält Christina Lekati,Social Engineer und Trainerin für Cyber Risk GmbH, einen Vortrag mit dem Titel"It's Personal: Mastering the Art of Targeted Social Engineering Attacks". DerVortrag wird sich mit wichtigen Erfahrungen und Verteidigungsstrategienbefassen.Die KB4-CON EMEA steht allen IT-/Sicherheitsexperten am 7. November 2023 von11:00 bis 15:45 Uhr (MESZ) offen. Die Sitzung am späten Nachmittag um 16:00 Uhrist ausschließlich für KnowBe4 Channel-Partner reserviert.Das vollständige Programm der KB4-CON EMEA finden Sie hier:https://www.knowbe4.com/kb4-con-emea/agenda