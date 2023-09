Die US-Aktienmärkte heute mit einer eher lauen Erholung nach dem gestrigen Abverkauf - aber die heutigen Einkaufsmanagerindizes aus den USA und Europa zeigen, dass wie bereits eine Stagflation haben. Konkret: die Kosten für die Unternehmen steigen weiter, aber sie können diese gestiegenen Kosten nicht mehr ausreichend an die Konsumenten weiter geben, weil deren Nachfrage nachläßt - und das frißt sich nun zunehmend in die Gewinnmargen der Unternehmen. Dennoch heute die US-Aktienmärkte etwas höher, angeführt von den großen Tech-Werten, die gestern "verprügelt" worden waren. Diese Erholung kommt nicht ganz überraschend angesichts der Tatsache, dass die Märkte so überverkauft waren im kurzen Zeitfenster wie bisher nicht in diesem ganzen Jahr 2023. Dennoch: die Fed wird den Märkten weiter Liquidität entziehen, bis etwas kaputt geht..

