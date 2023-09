ver.di-Bundeskongress beendet / Werneke Gewerkschaft für die Zukunft gut gerüstet - ver.di wird gebraucht für gute Löhne, für einen starken Sozialstaat und als Einwanderungsgewerkschaft

Berlin (ots) - Am heutigen Abend (22. September 2023) ging der 6. Ordentliche

Bundeskongress der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Berlin zu

Ende. Sechs Tage lang haben die rund 1000 Delegierten seit vergangenem Sonntag

über mehr als 900 Anträge beraten, darunter zur Arbeits,- Renten- und

Bildungspolitik, zu Digitalisierung, zur Friedenspolitik oder zum

sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Daneben wurde die

Gewerkschaftsspitze neu gewählt: Als Vorsitzender wurde Frank Werneke

wiedergewählt, ebenso seine beiden Stellvertreterinnen Andrea Kocsis und

Christine Behle . Gastrednerinnen und -redner waren unter anderem Bundeskanzler

Olaf Scholz (SPD), Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

(Bündnis 90/Die GRÜNEN) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie der

Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner (CDU).



Der alte und neue ver.di-Vorsitzende Frank Werneke fasst die drei

Kernbotschaften des Kongresses so zusammen: "Wir nehmen die Digitalisierung als

Herausforderung an, um unsere Kampfkraft weiter zu steigern und die

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Wir sind die starke Kraft in

Deutschland, die in Krisenzeiten für einen handlungsfähigen Staat und

Investitionen in die Daseinsvorsorge kämpft. Und wir positionieren uns im

Einwanderungsland Deutschland als Einwanderungsgewerkschaft und setzen den

Spaltungstendenzen in unserem Land die starke Solidarität unserer Mitglieder

entgegen. Kurzum: Wir leben in einer Gesellschaft im Wandel und ver.di hat sich

für die Zukunft gut gerüstet."