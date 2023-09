Über 80 Länder und internationale Organisationen nahmen dieses Jahr an der Veranstaltung teil. Mehr als 2.400 Unternehmen beteiligten sich an Offline-Messen und über 500 branchenführende Unternehmen und Global Fortune 500 -Unternehmen nahmen an der Offline-Messe teil, um ihre Produkte, Dienstleistungen und Leistungen bekannt zu machen. Das Vereinigte Königreich (UK), das Ehrengastland des CIFTIS 2023 entsandte in diesem Jahr seine bisher größte Delegation zur Messe und demonstrierte damit die große Internationalisierung und den weltweiten Einfluss der Messe.

PEKING, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Öffnung führt zur Entwicklung, Zusammenarbeit schafft die Zukunft" fand vom 2. bis 6. September 2023 in Peking die China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) statt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer