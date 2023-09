JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Der Vorschlag der niederländischen Regierung für eine höhere Bankenabgabe könnte die heimischen Banken ING und ABN Amro zwei beziehungsweise vier Prozent ihres Gewinns je Aktie kosten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Negativ sei auch der überraschende Vorschlag für eine Steuer auf Aktienrückkäufe, auch wenn diese nicht so hoch ausfalle wie befürchtet./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 11:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 11:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,16 % und einem Kurs von 12,31EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,80

Kursziel alt: 18,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m