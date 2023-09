ICCPP erhält Golden Leaf Award auf dem GTNF 2023

SEOUL, Südkorea, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Das Global Tobacco & Nicotine Forum 2023 (GTNF), die weltweit führende jährliche Konferenz zur Zukunft der Tabak- und Nikotinindustrie, fand vom 19. bis 21. September in Seoul, Südkorea, statt. Fast 300 Delegierte aus der ganzen Welt kamen zusammen, um sich unter dem Motto „Change the Conversation, Change the Outcome" (Durch Veränderung der Konversation das Ergebnis verändern) eingehend mit den wichtigen Themen zu befassen, von ESG bis Wissenschaft, von Innovation bis Compliance.

Die ICCPP Group wurde zur Teilnahme an diesem weltbekannten Forum eingeladen, insbesondere zur Teilnahme an der produktiven Podiumsdiskussion und an den Bonusinhalten. Noch wichtiger ist, dass ICCPP die Golden Leaf Award im Rahmen einer Zeremonie am 20. September entgegennahm.