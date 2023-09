Wirtschaft Habeck erwartet Wirtschaftsaufschwung in Ostdeutschland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zahlreicher geplanter Großprojekte erwartet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen wachsenden wirtschaftlichen Aufschwung in Ostdeutschland. "Aktuell sind mehr als 20 Großinvestitionen in Ostdeutschland anvisiert - das Investitionsvolumen liegt bei über 50 Milliarden Euro", sagte Habeck dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"Mit Projekten wie den Halbleiter-Clustern in Sachsen-Anhalt und Sachsen oder der Ansiedlung von Batterieanfertigung in Brandenburg entstehen Anker, die weitere Ansiedlungen nach sich ziehen: Bauunternehmen, Industrieversorgung, Dienstleister", so der Minister. Habeck schrieb den Aufschwung auch der staatlichen Unterstützung für die Region zu. "Das ist auch Folge unserer Strategie, mit der wir Ostdeutschland gezielt unterstützen", sagte er.