Wirtschaft Dröge geht von Einigung auf Industriestrompreis aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge geht davon aus, dass die Ampel-Koalition sich doch noch auf einen Industriestrompreis einigt. "Ich bin optimistisch, dass wir uns einigen werden. Die Argumente dafür sind so stark und das Bündnis dafür so groß", sagte Dröge der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe).



"Es geht darum, gute Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten." Die energieintensiven Unternehmen befänden sich in einem doppelten Dilemma, so Dröge.