Grenzüberschreitende Tourismuskooperation in derchinesisch-vietnamesischen Ban-Gioc-Detian-Region startet Testphase

DAXIN, China, 23. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie der grenzüberschreitenden Tourismuskooperationszone der chinesisch-vietnamesischen Ban Gioc-Detian-Wasserfälle (die „Kooperationszone") fand am 15. September, um 10.00 Uhr, an den Kontrollstellen der Grenze zwischen China und Vietnam statt.

Während der Feierlichkeiten führten Künstler aus China und Vietnam Musik und Tänze auf, die ihre jeweilige Kultur repräsentieren. So ist beispielsweise das vietnamesische Lied „Ban Gioc Charms", das von einem Tianqin-Saiteninstrument begleitet wird, schwungvoll und süß, während das chinesische Lied „Guangxi Nidiya" leidenschaftlich und energiegeladen wirkt. Der vietnamesische Musiktanz mit dem Titel „Beautiful Cao Bang Mountains and Waters" ist anmutig schön, und „Chinese Early Spring of Zhuang Village" ist weich und tiefgründig. Höhepunkt der Präsentation war „Vietnam and China", gesungen von chinesischen und vietnamesischen Künstlern, mit den Zeilen „Vietnam und China, verbunden durch Berge und Gewässer. Wie die Berge und Meere, die wir teilen, wird unsere Freundschaft so lange dauern, wie die Sonne scheint. Wir trinken Wasser desselben Flusses, wir sehen uns am Tag, und schützen einander in der Nacht" – eine Hymne auf die vielversprechende Zukunft dieser Zusammenarbeit. Laut der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Daxin, passierten die Mitglieder der ersten Touristengruppen nach der Zeremonie die Kontrollstellen der chinesisch-vietnamesischen Kooperationszone, überquerten die Landesgrenzen und starteten eine Tour im Nachbarland.