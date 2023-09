University Games (Universiade)-Sieger übertragen ihre sportliche Leidenschaft auf die Asienspiele im ostchinesischen Deqing

DEQING, China, 23. September 2023 /PRNewswire/ -- „Ich habe mich darauf gefreut, den Mogan-Berg zu besuchen, der von der New York Times als einer der 45 besten Reiseziele der Welt bezeichnet wurde", sagte Wen Jiayi, Goldmedaillengewinnerin im Ruder-Achter der Frauen bei den 31. University Games (Summer Universiade) im südwestchinesischen Chengdu.

Vor der Eröffnung der Asienspiele in Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, besuchten Wen und andere Athleten, die gerade Medaillen bei den 31. University Games (Summer Universiade) gewonnen hatten, die Stadt Deqing in Zhejiang, wie das Informationsbüro des Kreises Deqing mitteilte.

Ihr Teamleiter ist Xu Yaping, Weltmeister im Kanufahren und Dozent an der Zhejiang University. Sie sind hierher gekommen, um ihre Freude und ihre Erfahrungen, sich sportlich zu betätigen, mit anderen zu teilen und die Vorbereitungen der schönen Stadt, die den 3X3-Basketballwettbewerb der Asienspiele ausrichten wird, zu unterstützen.

Neben den Athleten nahm auch eine Gruppe hochrangiger internationaler Sportmedienreporter und -redakteure, die über die Asienspiele berichten werden, an dem Besuch teil. Diese erfahrenen Medienprofis besichtigten die aufstrebende, sportlich geprägte Stadt mit Blick auf hohe Standards.

Im Einklang mit der Nachfrage nach Freiwilligendiensten in den Austragungsstädten der Asienspiele hat Deqing den Aufbau einer praktischen Gemeinschaft abgeschlossen, die innerhalb von 15 Minuten Freiwilligendienste auf Abruf anbieten kann. Insgesamt 22 Servicestationen für Freiwillige wurden in Schlüsselbereichen wie wichtigen Wettkampfstätten, Verkehrsknotenpunkten und landschaftlich reizvollen Orten eingerichtet, um zeitnahe Dienste wie Notfallrettung und Verkehrsregelung anzubieten.

„Im Zuge des Countdowns bis zur Eröffnung der Asienspiele haben wir die University Games (Universiade)-Athleten sowie chinesische und ausländische Medienvertreter zu einem Besuch nach Deqing eingeladen. Ihre internationale Wettkampferfahrung soll uns helfen, die Schwachstellen in der Servicearbeit für die Asienspiele zu finden", so ein lokaler Verantwortlicher für den Veranstaltungsbetrieb.

Das 3X3-Basketballspiel der Asienspiele wird in der ersten permanenten 3X3-Basketballhalle der Welt ausgetragen. Sie liegt am wunderschönen Fengqi See, gegenüber der Deqing Geographic Information Town, die ein neues Wahrzeichen der malerischen Stadt sein wird.