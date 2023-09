In Zusammenarbeit mit Nippon Otis wurde der Lieferroboter „FlashBot" von PUDU zum ersten Mal in Japan erfolgreich mit einem Aufzug verbunden

SHENZHEN, China, 23. September 2023 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics hat in Zusammenarbeit mit Nippon Otis Elevator Company erfolgreich ein Projekt durchgeführt, um die Cloud-Integration zwischen seinem Lieferroboter „FlashBot" und Aufzügen zu testen. Dies ist das erste Mal, dass PUDU in Japan erfolgreich einen Roboter mit einem Aufzug verbunden hat.

FlashBot ist ein Lieferroboter, der von PUDU für digitales Management und Serviceverbesserung in Hotels und Büros entwickelt wurde und seit 2021 weltweit verfügbar ist. PUDU hat mehrere Tests zur Cloud-Integration zwischen Robotern und Aufzügen durchgeführt und dabei die Integrated Dispatch-Technologie von Otis eingesetzt. Durch die Analyse der unterschiedlichen Protokolle für verschiedene Aufzüge und die Anpassung an verschiedene Umgebungen ist FlashBot nun in der Lage, Aufzüge automatisch zu nutzen, um sich in einem Gebäude zwischen den Etagen zu bewegen und Lieferungen ohne menschliche Interaktion durchzuführen. Darüber hinaus verbessert FlashBot das Robotermanagement und das Erlebnis für das Personal und die Kundschaft in Hotels und Büros durch flexible Hindernisvermeidungsfunktionen und intelligenten, aufmerksamen Service.

Die Integrated Dispatch-Technologie von Otis ist eine API (Programmierschnittstelle), die entwickelt wurde, um in die meisten autonomen Serviceroboter integriert zu werden. Dieser API-Ansatz ermöglicht es den Robotern, sich über die Cloud oder eine lokale Verbindung nahtlos mit den Aufzügen zu verbinden, und ist flexibler und skalierbarer als herkömmliche festverdrahtete Integrationen. Das Integrated Dispatch-System von Otis arbeitet auf Aufzugsgruppenebene, was eine größere Flexibilität bei der Hinzufügung von Robotern, einschließlich verschiedener Robotermodelle von verschiedenen Anbietern, ermöglicht und die Effizienz steigert, indem mehrere Aufzüge für die Nutzung durch den Roboter zur Verfügung stehen.

Informationen zu FlashBot

FlashBot ist PUDUs Gebäudelieferungsroboter, der mit Hilfe von Aufzügen sicher und zuverlässig Lieferungen zu den Räumen bringt. Ausgestattet mit modernster Technologie hebt FlashBot die intelligente Zustellung auf die nächste Stufe und ermöglicht fortschrittliches Robotermanagement und -service in Hotels und Büros.