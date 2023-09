Hisense präsentiert auf der Veranstaltung "Portals to Beyond" in Südafrika den Hero Mini-LED ULED-TV, den U8

Johannesburg (ots/PRNewswire) - Hisense, das globale Unternehmen für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat die Markteinführung seines Hero

Mini-LED ULED-TV, des U8, mit einer Reihe von ansprechenden Erlebnissen für

Kinder in Südafrika gefeiert.



Bei der Veranstaltung mit dem Titel "Portals to Beyond" dienen U8-TV als eine

Art Spiegel, in dem Momente des prächtigen Lebens eingefangen und gezeigt

werden. Die Erlebnisveranstaltungen werden den Kindern außergewöhnliche

Erfahrungen in den Bereichen Umweltschutz, Naturerlebnis und Kunstgalerie

vermitteln, die gleichzeitig ihren Horizont erweitern und das immersive Bild des

U8 zeigen.