Huawei schlägt Schlüsselmaßnahmen zur Steigerung der Digitalen Produktivität vor und Beschleunigt die Intelligenz der Elektrischen Energie

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei Connect 2023 veranstaltete die Huawei

Electric Power Digitalization BU einen Gipfel mit dem Titel "Thrive with

Digital, Accelerate Intelligence for Electric Power". David Sun, CEO von

Electric Power Digitalization BU, begann seine Rede, wie die Branche den neuen

Belastungen des Stromnetzes durch die rasante Entwicklung der neuen Energien

begegnen kann. Er begann mit der Feststellung, dass wir systematisch

Kernkompetenzen aufbauen müssen. Veränderungen in den digitalen

Produktionsbeziehungen (Bewusstsein, Organisation und Talent), digitale

Produktivitätsverbesserungen, wie Rechen- und Übertragungsleistung und

Innovationen in der Struktur des Ökosystems können die intelligente Evolution

des Energiesystems vorantreiben.



Sun führte weiter aus, dass die digitale Transformation der Stromversorgung ein

Rechenleistungssystem mit einer entsprechenden Struktur und bedarfsgerechten,

genauen und sicheren Netzwerkverbindungen erfordert. Dies ermöglicht eine

intelligente Datenverarbeitung und eine agile Reaktion in Echtzeit. Er betonte,

dass wir im digitalen Zeitalter das offene Costa Rica-Modell benötigen, um den

Kunden industrielle und grenzüberschreitende Kapazitäten zur Verfügung stellen

zu können. Huawei wird sich auf sein Fachgebiet konzentrieren, Pionierarbeit bei

neuen Technologien leisten und mit Industrieunternehmen, Integratoren und

Partnern zusammenarbeiten, um die Digitalisierung der Stromversorgung

erfolgreich voranzutreiben.