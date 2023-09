In Zusammenarbeit mit Nippon Otis wurde der Lieferroboter "FlashBot" von PUDU zum ersten Mal in Japan erfolgreich mit einem Aufzug verbunden

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Roboter kann nun automatisch Aufzüge

benutzen, um Lieferungen zwischen den Etagen zu tätigen.



Pudu Robotics (https://www.pudurobotics.com/) hat in Zusammenarbeit mit Nippon

Otis Elevator Company erfolgreich ein Projekt durchgeführt, um die

Cloud-Integration zwischen seinem Lieferroboter "FlashBot" und Aufzügen zu

testen. Dies ist das erste Mal, dass PUDU in Japan erfolgreich einen Roboter mit

einem Aufzug verbunden hat.



FlashBot ist ein Lieferroboter, der von PUDU für digitales Management und

Serviceverbesserung in Hotels und Büros entwickelt wurde und seit 2021 weltweit

verfügbar ist. PUDU hat mehrere Tests zur Cloud-Integration zwischen Robotern

und Aufzügen durchgeführt und dabei die Integrated Dispatch(TM)-Technologie von

Otis eingesetzt. Durch die Analyse der unterschiedlichen Protokolle für

verschiedene Aufzüge und die Anpassung an verschiedene Umgebungen ist FlashBot

nun in der Lage, Aufzüge automatisch zu nutzen, um sich in einem Gebäude

zwischen den Etagen zu bewegen und Lieferungen ohne menschliche Interaktion

durchzuführen. Darüber hinaus verbessert FlashBot das Robotermanagement und das

Erlebnis für das Personal und die Kundschaft in Hotels und Büros durch flexible

Hindernisvermeidungsfunktionen und intelligenten, aufmerksamen Service.