Wirtschaft Telekom liefert Drohnenschutz für Fußball-EM 2024

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Telekom soll die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr vor Drohnen schützen. Die Polizei Berlin hat sich bei der Vergabe des Auftrags für die Telekom-Tochter "T-Systems on site services" entschieden, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Telekom meldet.



Der Vertrag sei bereits unterschrieben. Angaben darüber, wie das System zum Schutz der Spiele und Fans aussehen soll, wollten weder die Telekom noch die Berliner Polizei machen. In einer "Ex-ante-Transparenzbekanntmachung" auf Grundlage einer EU-Richtlinie beschreibt die Polizei jedoch den Einsatz: "Im Rahmen der Uefa Euro 2024 ist zum Schutz von Veranstaltungen und zentralen Public-Viewing-Bereichen in Berlin die Abwehr von Bedrohungen aus der Luft durch Unmanned Aircraft Systems (UAS) durch die Polizei Berlin sicherzustellen."