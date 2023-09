Wirtschaft Bundesregierung stellt sich gegen EU-Sanierungspflicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ampel verabschiedet sich von ihrem Vorhaben, auf EU-Ebene eine Sanierungspflicht einzuführen. "Es ist nicht zu unterschätzen, was für einen Stress eine Sanierungspflicht bei den Menschen auslösen würde", sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) dem "Spiegel".



Eigentümer könnten finanziell, aber auch mit der Umsetzung der Baumaßnahmen massiv überfordert sein. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will von den "weiteren Verhandlungsschritten", die er einst angekündigt hatte, nun nichts mehr wissen. "Verpflichtende Sanierungen für einzelne Wohngebäude schließen wir aus", heißt es in einer Stellungnahme seines Ministeriums für den "Spiegel".