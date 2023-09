Mibro bringt zwei Vorzeige-Smartwatches für mobile Anwender auf den Markt

Die Akkulaufzeit der T2 kann im Daily-Modus bis zu 10 Tage erreichen und die 20-tägige Akkulaufzeit der GS Pro reduziert die Häufigkeit des Aufladens erheblich. Beide Uhren sind hoch wasserdicht, unterstützen globale GPS-Satellitenortung und verfügen über hochauflösende AMOLED-Displays. Sie ermöglichen Bluetooth-Anrufe und erlauben es den Benutzern, Anrufe direkt über die Uhr anzunehmen, egal ob sie gerade bei der Arbeit oder beim Training sind.

Die T2 kombiniert eine digitale Krone aus Präzisionsstahl mit einem geschwungenen Bildschirm und strahlt eine hochwertige Ästhetik aus. Die GS Pro ist mit Edelstahl V4A veredelt und spiegelt die Qualität traditioneller High-End-Uhren wider. Die neuen Uhren bieten außerdem mehr als 100 spezielle Sportmodi für eine verbesserte Benutzererfahrung.

Für alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen und funktionsreichen Smartwatch sind, die Stil und Leistung vereint, sind die Mibro T2 und die Mibro GS Pro eine hervorragende Wahl. Die beiden Modelle sind ab Oktober bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich.

Die Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. wurde im Jahr 2015 gegründet und hat zwei renommierte Marken entwickelt: Xunkids und Mibro. Mit über 200 führenden F&E-Ingenieuren, die sich auf die Entwicklung fortschrittlichster Technologien für intelligente tragbare Geräte konzentrieren, ist Zhenshi stolz darauf, über 30 Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern weltweit zu bedienen. Im Jahr 2022 erzielte Mibro ein Umsatzwachstum von 500 % gegenüber 2021. Zu den beeindruckenden Verkaufserfolgen von Mibro gehört auch, dass es im Shopee Birthday Sale in Thailand am 12. Dezember 2022 zusammen mit Amazfit, Huawei und Garmin zu den meistverkauften Wearables-Marken gehörte.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.mibrofit.com/ oder folgen Sie der Marke auf Facebook und Instagram. Für geschäftliche Anfragen wenden Sie sich bitte an: business@mibrofit.com.

Medienkontakt: pr@mibrofit.com

