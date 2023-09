Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mladá Boleslav/Hanoi (ots) -- Skoda Auto lud gemeinsam mit dem lokalen Vertriebs- und ProduktionspartnerThanh Cong Group (TC Group) zur Feier seines Markteintritts in Vietnam ein- Am 25. September startet mit Eröffnung des landesweit ersten Skoda Autohausesin Hanoi der Verkauf importierter Fahrzeuge; die lokale CKD-Produktion beginnt2024- Vietnam bietet das größte Wachstumspotenzial der Region und ist für dasUnternehmen das strategische Tor zu den ASEAN-Staaten sowie der erweitertenindopazifischen RegionSkoda Auto hat mit dem heutigen Eintritt in den vietnamesischen Markt einenwichtigen Schritt in seiner Internationalisierungsstrategie vollzogen. DasUnternehmen beging dieses Ereignis zusammen mit Vertretern der vietnamesischenund tschechischen Regierung sowie dem lokalen Vertriebs- und Produktionspartnervon Skoda, der TC Group, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Skoda Autogeht von einem raschen Ausbau des Händlernetzes auf 30 Partner und einemjährlichen Absatzpotenzial von über 40.000 Einheiten nach 2030 aus. Die erstenModelle werden aus Europa importiert, beginnend mit Karoq und Kodiaq. Die lokaleCKD-Produktion, die bereits im kommenden Jahr anlaufen soll, nutzt Synergien,die sich aus der Nähe des Landes zu Indien ergeben. Skoda sieht Vietnam als Torzur vielversprechenden ASEAN-Region.Skoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer sagt: "Wir freuen uns darauf, imschnell wachsenden vietnamesischen Markt mit seiner dynamischen Wirtschaft Fußzu fassen und eine neue Kundengruppe zu erschließen. Damit gehen wir dennächsten Schritt und unsere Internationalisierungsstrategie nimmt weiter Fahrtauf. Wir stärken die Präsenz unserer Marke in der ASEAN-Region signifikant undnutzen mit dem Marktstart in Vietnam die Synergien zwischen unseren beidenSchlüsselmärkten Indien und Europa deutlich stärker. Schon während derVorbereitungen hat sich gezeigt, dass wir mit TC Motor einen hervorragendenPartner für die Produktion und den Vertrieb unseres attraktiven Modellportfoliosan der Seite haben. Ich freue mich auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft."Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Der heutigeTag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Skoda Auto. Mit demMarkteintritt in Vietnam stärken wir unsere Position in der Automobilindustrieweltweit. Wir haben eine klare Strategie, ambitionierte Ziele und mit TC Motoreinen starken lokalen Partner. Mittelfristig planen wir vor Ort mit 30Vertragspartnern und der Montage von 30.000 Fahrzeugen auf Basis von CKD-Kits.