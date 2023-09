SAUDI-ARABIEN STELLT FÜHRENDE TOURISMUSFÜHRER UND GLOBALE MINISTER ALS REDNER FÜR DEN WELTTOURISMUSTAG 2023 VOR

Die Vielzahl der hochrangigen Redner zeigt den kollektiven Impuls der gesamten Branche, die Erfolge des Sektors zu feiern und gleichzeitig Lösungen für die dringendsten Herausforderungen zu suchen. Zu den heute angekündigten Rednern gehören:

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien

Zurab Pololikashvili, Generalsekretär der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen

Seine Exzellenz Khalid Al Falih, Investitionsminister von Saudi-Arabien

Ihre Hoheit Prinzessin Haifa Bint Mohammed Al Saud, Vizeministerin für Tourismus

Ihre Exzellenz Patricia de Lille, Tourismusministerin von Südafrika

Ihre Exzellenz Nikolina Brnjac, Ministerin für Tourismus und Sport der Republik Kroatien

Seine Exzellenz Mehmet Ersoy, Minister für Kultur und Tourismus der Türkei

Ihre Exzellenz Rosa Ana Morillo Rodriguez, Staatssekretärin, Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus von Spanien

António Guterres, UN-Generalsekretär, sagte:"Tourismus ist eine starke Kraft für Fortschritt und gegenseitiges Verständnis. Damit diese Kraft jedoch ihren vollen Nutzen entfalten kann, muss sie geschützt und gefördert werden. An diesem Welttourismustag erkennen wir an, wie wichtig umweltfreundliche Investitionen sind, um einen Tourismussektor aufzubauen, der den Menschen und dem Planeten nützt. Wir sollten also alle mehr tun, um das Potenzial des nachhaltigen Tourismus voll auszuschöpfen. Denn eine Investition in nachhaltigen Tourismus ist eine Investition in eine bessere Zukunft für alle".