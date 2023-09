Frankreich kündigt auf dem Global CITIZEN Festival 40 Millionen Euro neue Fördermittel für "Education Cannot Wait" an

New York (ots/PRNewswire) - Frankreichs Staatssekretärin für Entwicklung und

internationale Partnerschaften, Frau Chrysoula Zacharopoulou, und die

Exekutivdirektorin der ECW, Yasmine Sherif, rufen Spender und den Privatsektor

auf, dringend insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar bereitzustellen.



Auf dem Global CITIZEN Festival in New York an diesem Wochenende kündigten die

französische Staatssekretärin für Entwicklung und internationale

Partnerschaften, Frau Chrysoula Zacharopoulou, und die Exekutivdirektorin von

Education Cannot Wait, Yasmine Sherif, neue, zusätzliche Finanzmittel der

französischen Regierung in Höhe von 40 Millionen Euro an.