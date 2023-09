Tesla und der “doch-nicht-schlechsteste-Tag” des S&P 500

Die vergangene Börsenwoche war nicht gut. So schlecht, wie sie manche Statistiker machen wollten, war sie jedoch nicht. Denn die Fehlinformation war, dass der S&P 500 seinen schwächsten Tag seit März 2022 am Donnerstag hatte. Falsch. Im September 2022 gab es merklich schwächere Tage. Unbestritten waren aber Adobe, Airbnb, Tesla oder auch Amazon unter den deutlichen Verlierern der letzten Tage. Die FED hat ganze Überraschungsarbeit geleistet. Unsere Depots auf feingoldresearch.de hat es dennoch und umso mehr dank unserer Short-Spekulationen auf NEUE REKORDHOCHS geschoben und den TURBO-Dienst seit März 2020 jetzt auf plus 300% gefeuert. (Testen Sie uns gerne für 14 Tage – kostenfrei. Unsere Abo-Gebühren werden wir ab 15.10 anpassen – sichern Sie sich bis dahin noch die “alten” Konditionen). Zurück zum Markt. Doch wie sieht es am Gesamtmarkt aus? Vanyo Walter hat als Deutschland-Chef von Pictet Asset Management in 15 Jahren so manchen Börsengang erlebt. Jetzt ist er in Frankfurt beim Broker RoboMarkets und müsste strammen Fußes nur 15 Minuten von seinem Büro laufen um die EZB im Frankfurter Osten zu erreichen. Wir haben mit ihm über die jüngsten Entscheidungen der EZB ebenso gesprochen wie über den IPO von Birkenstock. Denn obgleich RoboMarkets vor allem für sehr kompetitives Anlegen und Traden im FX-Bereich bekannt ist, ist das Unternehmen aus Linz am Rhein ihm kein unbekanntes. Dazu konnte Walter schon kurz nach Amtsantritt den ersten Award einheimsen: Bei der „Newcomers Reception“, einer Initiative der Newcomers Network Germany von Dr Stefan Soehngen wurde ihm im Kaisersaal des Frankfurter Römer der Innovation Award von Oberbürgermeister Mike Josef überreicht.

Interview mit Marktexperten Vanyo Walter, Robomarkets: