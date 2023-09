DAX vor Test der 200-Tage-Linie: US-Zinssignale belasten die Märkte

Der DAX wird voraussichtlich am Freitag an den schwachen Vortag anknüpfen und um 0,3 Prozent auf 15.530 Punkte fallen. Damit steht ein Test der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie bevor, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. Die US-Leitzinssignale vom Mittwoch deuten darauf hin, dass die Anleger sich auf ein weiterhin hohes Zinsniveau einstellen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Bei steigenden Anleiherenditen reduzieren sie ihre Risiken im Aktienportfolio. Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen erreichte mit rund 4,5 Prozent den höchsten Stand seit 2007. Die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank belastet die Stimmung an den Märkten. Die Fed hat bei ihrer Entscheidung deutliche Hinweise auf eine mögliche weitere Zinserhöhung in diesem Jahr gegeben und klargestellt, dass die Zinsen für eine längere Zeit hoch bleiben könnten. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen nun fest mit einem "Higher for Longer"-Szenario und haben ihre Prognose für eine Zinssenkung auf das vierte Quartal 2024 verschoben. Die Furcht vor länger höheren US-Zinsen überstrahlt im Moment alles, analysiert Thomas Altmann von QC Partners. Die Notenbanken in der Schweiz und in Großbritannien haben gestern entgegen den Erwartungen nicht an der Zinsschraube gedreht, was am Markt kaum positive Auswirkungen hatte. Für den DAX steht zum Wochenschluss die wichtige 200-Tage-Linie im Fokus. Im gestrigen Handelsverlauf hat sich der DAX seiner 200-Tage-Linie schon einmal bis auf wenige Punkte angenähert. Jetzt muss der deutsche Leitindex zeigen, ob er diese wichtige Linie halten kann. Seit November des vergangenen Jahres steht der DAX durchgehend oberhalb der 200-Tage-Linie. Die US-Indizes setzen ihre Verlustserie fort. Der S&P 500 fällt auf ein neues Drei-Monats-Tief. Der Nasdaq 100 verliert sogar fünf Prozent. Die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank belastet die Stimmung. Flix, ein deutsches Travel-Tech-Unternehmen, plant seinen Börsengang und hat starke Zahlen für das erste Halbjahr 2023 vorgelegt. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 860 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 26 Millionen Euro. Weltweit nutzen mehr als 36 Millionen Menschen Flix als Transportmittel, was einer Steigerung von 53 Prozent entspricht. Das Unternehmen plant eine Expansion in Chile und erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs ist noch unklar, aber er könnte im ersten Halbjahr 2024 stattfinden und das Unternehmen mit rund vier Milliarden Euro bewerten. Flix setzt auf eine "Asset-Light-Strategie", bei der keine teuer zu finanzierenden Sachwerte wie Busse oder Züge in der Bilanz stehen. Diese Strategie ermöglicht das beeindruckende Wachstum des Unternehmens, aber es gibt Zweifel, ob sie langfristig beibehalten werden kann.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15.497PKT gehandelt.