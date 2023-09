Mutares verdoppelt Dividende auf 2,00 Euro je Aktie - Rekord-Exit abgeschlossen!

Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre Dividendenstrategie aktualisiert und plant zukünftig eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie je Geschäftsjahr auszuschütten. Dies bedeutet eine Verdopplung gegenüber der bisherigen Basisdividende von 1,00 Euro je Aktie. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund einer positiven Geschäftsentwicklung getroffen, die von einem nachhaltigen Umsatz- und Ergebniswachstum geprägt ist. Zudem wurde der größte Exit in der Unternehmensgeschichte von Mutares abgeschlossen.Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind überzeugt, dass das Ziel einer Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie je Geschäftsjahr aufgrund der erreichten Konzerngröße von Mutares kontinuierlich erreicht werden kann, auch wenn das Geschäftsmodell in einzelnen Jahren potenziell volatil ist. In außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahren mit hohen Liquiditätsüberschüssen wird die Gesellschaft zudem abwägen, ob der verbleibende Bilanzgewinn in den weiteren Geschäftsausbau fließen soll oder als Bonusdividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird.Mutares strebt mittelfristig an, die Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie je Geschäftsjahr weiter zu steigern, um dem angestrebten dynamischen Konzernwachstum zu folgen. Das Unternehmen erwirbt mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro erwartet, der bis 2025 auf etwa 7 Milliarden Euro ausgebaut werden soll.Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Dividendenstrategie wurde von der Mutares Management SE beschlossen, die die Geschäfte der Mutares SE & Co. KGaA führt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile.

