Ölpreise sinken trotz knappen Angebots - Spannungen in Berg-Karabach halten an

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gesunken, nachdem sie in dieser Woche bereits die höchsten Stände seit zehn Monaten erreicht hatten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November lag am Morgen bei 92,89 US-Dollar, was einem Rückgang von 64 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 92 Cent auf 90,28 Dollar. Hauptgrund für den Anstieg der Ölpreise in dieser Woche ist das knappe Angebot seitens großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, während die Nachfrage aus Ländern wie den USA und China robust bleibt. Allerdings belastet der aufwertende Dollar die Ölpreise, da der Rohstoff hauptsächlich in Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollarkurs verteuert das Öl für Interessenten aus anderen Währungsräumen und dämpft somit die Nachfrage.Auch der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gefallen. Der Korbpreis betrug am Mittwoch 95,82 US-Dollar je Barrel, was einem Rückgang von 1,18 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.Trotz des Rückgangs der Ölpreise bleiben die Spannungen in der Region Berg-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien bestehen. Nachdem die Karabach-Armenier eine Niederlage erlitten hatten, trafen sie sich zu Verhandlungen in der aserbaidschanischen Stadt Yevlax. Die armenische Delegation umfasst unter anderem den Parlamentsabgeordneten David Melkumjan aus der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach. Bei dem Treffen soll es um die "Reintegration" Berg-Karabachs in Aserbaidschan gehen. Russische Soldaten, die in der Region stationiert sind, sollen als Vermittler anwesend sein. Die Kämpfe in Berg-Karabach haben bereits mindestens 200 Menschen das Leben gekostet und mehr als 400 weitere verletzt. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen bereits seit Jahrzehnten um Berg-Karabach, wobei Aserbaidschan im letzten Karabach-Krieg 2020 große Teile der Region erobert hat.Die Weltgemeinschaft wird aufgefordert, in dem Konflikt zu handeln. US-Star Kim Kardashian, die armenische Wurzeln hat, warnte vor einem möglichen Genozid an Armeniern in Berg-Karabach und forderte die US-Regierung und andere Staaten zum Handeln auf. In Armeniens Hauptstadt Eriwan kam es zu Protesten gegen die russische Botschaft, da viele Armenier Russland vorwerfen, sie im Stich gelassen zu haben.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 93,30USD gehandelt.