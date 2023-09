Leitzinsen unverändert: Inflation steigt weiter - US-Notenbank in Sorge

Die chinesische Zentralbank hat beschlossen, die Leitzinsen trotz der konjunkturellen Flaute unverändert zu belassen. Dies war vom Markt erwartet worden und somit keine Überraschung. Auch die US-Notenbank hat den Leitzins unverändert gelassen, was ebenfalls erwartet wurde. Allerdings zeigen aktuelle Preisdaten, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist. Die Verbraucherpreise in den USA sind im August um 3,7 % zum Vorjahr gestiegen, nach +3,2 % im Juli. Die Jahresrate der Kerninflation ist im August weiter zurückgegangen, aber die Erzeugerpreise und Importpreise sind schneller angestiegen als erwartet. Die steigenden Ölpreise sind der Hauptgrund für den erneuten Inflationsdruck. Die US-Notenbank muss die weitere Preisentwicklung im Auge behalten. Die Zinsen sind bereits deutlich gestiegen, was sich auch am Anleihemarkt zeigt. Die Renditen der US-Staatsanleihen haben ein neues Hoch erreicht. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Talfahrt im September zwar gebremst, aber dennoch fortgesetzt. Die Einkaufsmanagerdaten deuten darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal deutlich geschrumpft ist. Die Aussichten für die Eurozone bleiben ebenfalls düster. Der DAX ist wieder nach unten ausgebrochen und könnte eine dritte Bärenfalle ausbilden.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 8.413PKT gehandelt.