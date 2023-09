Telekom Austria: Börsendebüt des Funkturmgeschäfts - Aktienpreis festgelegt!

Die Telekom Austria hat den Preis für ihr bevorstehendes Börsendebüt des Funkturmgeschäfts festgelegt. Der Referenzpreis für die Aktien der neuen Gesellschaft EuroTeleSites wurde auf 4,95 Euro pro Anteilsschein festgelegt. Die EuroTeleSites-Aktien werden ab Freitag getrennt vom Mutterkonzern im amtlichen Handel an der Wiener Börse gehandelt. Aktionäre der Telekom Austria erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG. Am Freitag wird es einen Abschlag bei der Telekom-Austria-Aktie geben, da die EuroTeleSites abgespalten werden. Ob Aktionäre bereits ab Freitag mit ihren EuroTeleSites-Aktien handeln können, hängt von ihrer depotführenden Stelle ab. Die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites-Aktien soll erst nächste Woche erfolgen. Da es sich um eine Abspaltung ohne Kapitalerhöhung handelt, wurde kein Verfahren zur Festlegung des Aktien-Emissionspreises durchgeführt. Stattdessen wurde ein Referenzpreis für die EuroTeleSites-Aktie festgelegt. Die Eigentümerstruktur von EuroTeleSites entspricht der Muttergesellschaft Telekom Austria. Das mexikanische Telekommunikationsunternehmen America Movil hält 56,55 Prozent der Anteile, die Staatsholding ÖBAG 28,42 Prozent und 15,03 Prozent befinden sich im Streubesitz. Durch die Abspaltung des Funkturmgeschäfts wird die A1 Group Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro los, die auf die neue Infrastrukturgesellschaft EuroTeleSites übertragen werden. Die Firmenbucheintragung der Abspaltung zur Neugründung der EuroTeleSites AG soll am 22. September erfolgen. Vorbehaltlich der Billigung des Börsezulassungsprospekts und der Zulassung durch die Wiener Börse soll auch der Handel in den Aktien der EuroTeleSites AG an diesem Tag beginnen. Der Referenzpreis der EuroTeleSites-Aktien wurde vom Vorstand der Telekom Austria gemeinsam mit dem Vorstand der EuroTeleSites AG und externen Beratern auf 4,95 Euro pro Aktie festgelegt. Die Zuteilung der EuroTeleSites-Aktien erfolgt auf Basis der Depotstände der Telekom Austria-Aktien am 21. September. Aktionäre der Telekom Austria erhalten für je vier Aktien zusätzlich eine Aktie der EuroTeleSites AG. Die Telekom Austria-Aktien werden ab dem 22. September "ex Anspruch" auf die EuroTeleSites-Aktien notieren. Vor Aufnahme des Börsehandels wird ein Viertel des Referenzpreises der EuroTeleSites-Aktien vom Schlusskurs der Telekom Austria-Aktien abgeschlagen. Die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites-Aktien soll am 26. September erfolgen. Ob Aktionäre bereits ab dem 22. September über ihre EuroTeleSites-Aktien verfügen und diese über die Börse veräußern können, hängt von ihrer depotführenden Stelle ab. Weder die Telekom Austria noch die EuroTeleSites AG können darauf Einfluss nehmen. Aktionäre werden daher aufgefordert, dies mit ihrer depotführenden Stelle abzuklären.

Die Telekom Austria Aktie wird aktuell mit einem Minus von -18,25 % und einem Kurs von 6,54EUR gehandelt.