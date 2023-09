Allianz-Aktie mit starkem Wachstum und Aufholpotenzial - Analysten sehen großes Potential für Anleger!

Die Allianz-Aktie hat in dieser Woche vorübergehend die Marke von 230 Euro überschritten. Auf Sicht von einem Monat beträgt die Performance 5 % und seit Jahresbeginn hat die Aktie einen Wertzuwachs von 14 % verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, wie der Münchener Rück, liegt die Allianz jedoch hinter der Performance zurück. Die Allianz hat im Jahr 2023 ihren operativen Erfolg wiedererlangt und zeigt ein moderates Wachstum. Die Erlöse stiegen um 4,8 % auf 85,6 Mrd. Euro und das operative Ergebnis um 14,9 % auf 7,51 Mrd. Euro. Das Halbjahresergebnis je Aktie liegt bei 11,40 Euro, was einem Anstieg von 97 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Allianz-Aktie ist moderat bis preiswert bewertet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10 und eine Dividendenrendite von 4,95 % auf. Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 240 auf 270 Euro angehoben. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Analysten zählen die Allianz zu ihren ESG-Top-Picks und sehen das Unternehmen als globalen Versicherer mit großem Einfluss auf Nachhaltigkeitsziele. Es wird erwartet, dass das Ergebnis je Aktie und die Dividende in den nächsten Jahren weiter wachsen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Allianz-Aktie mittelfristig ein solides Aufholpotenzial besitzt.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 231,7EUR gehandelt.