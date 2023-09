Millionenschwere Klage gegen Mercedes-Benz: Prozess wegen Diesel-Abgasbetrug beginnt!

Der Prozess gegen Mercedes-Benz im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug beginnt am kommenden Mittwoch. Vor mehr als drei Jahren hatten Anleger eine millionenschwere Klage gegen den Stuttgarter Autobauer eingereicht. Der Musterkläger wird von der Kanzlei Tilp vertreten, an dem Verfahren haben sich eine große Anzahl privater und mehr als 200 institutionelle Anleger angeschlossen. Insgesamt fordern sie rund 900 Millionen Euro Schadenersatz von Mercedes-Benz. Die Investoren werfen dem Unternehmen vor, kapitalmarktrechtliche Pflichten verletzt zu haben, indem es die Verwendung von illegalen Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Fahrzeugen verschwiegen habe. Der Aktienkurs von Daimler sei dadurch erheblich gefallen. Mercedes-Benz hält die Ansprüche für unbegründet.Parallel dazu findet ein weiterer Prozess gegen Mercedes-Benz statt, bei dem es um eine Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern geht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte die Klage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eingereicht und wirft dem Autobauer die bewusste Manipulation von Abgaswerten vor. Eine Entscheidung in diesem Prozess soll im kommenden Frühjahr fallen. Der Vorsitzende Richter hat bereits angedeutet, dass er tendenziell eher der Argumentation der Klageseite folgt. Mercedes-Benz äußerte sich nach der Verhandlung, dass sie ihre Argumente weiterhin in das Verfahren einbringen werden.Die neue Zukunftsstrategie von Mercedes-Benz, die den Fokus auf das Luxussegment legt, könnte die gesamte deutsche und europäische Wirtschaft drastisch verändern. Das Unternehmen verabschiedet sich weitgehend von kleinen und preiswerteren Autos und konzentriert sich wieder auf luxuriöse Fahrzeuge. Diese Strategie wird kontrovers diskutiert. Einige sehen darin eine erfolgversprechende Ausrichtung, während andere Zweifel an der Strategie haben. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland, daher hat die Strategie von Mercedes-Benz auch Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft.Es wird betont, dass Mercedes-Benz die einzig richtige Strategie gewählt hat, da sie keine Chance haben, gegen disruptive Wettbewerber wie Tesla und BYD in unteren Segmenten zu bestehen. Die Strategie, sich auf das Luxussegment zu konzentrieren, könnte erfolgreich sein, da Mercedes-Benz immer noch für Luxus und Qualität steht. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass Mercedes-Benz langfristig möglicherweise nicht eigenständig bleiben wird, da auch andere Hersteller auf das Luxussegment setzen. Es wird empfohlen, dass Unternehmen systematisch vorausschauen und ihre Zukunftsannahmen regelmäßig hinterfragen, um sich auf Veränderungen im Markt vorzubereiten.

