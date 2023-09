Volkswagen plant keine kurzfristigen Anpassungen in der Gläsernen Manufaktur - Beschäftigungssicherung bis 2029!

Volkswagen plant vorerst keine kurzfristigen Anpassungen an der Montage von Autos in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Die Fahrzeugproduktion des ID.3 läuft weiterhin und es sind keine Änderungen geplant. Das Unternehmen prüft jedoch, wie der Standort zukunftssicher ausgerichtet werden kann und führt Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung. Die Beschäftigungssicherung bis 2029 bleibt für alle rund 300 Mitarbeiter bestehen. In Dresden werden derzeit nur einige Dutzend Autos pro Tag produziert.Die Investmentbank Stifel hat Volkswagen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 149 Euro belassen. Analyst Daniel Schwarz erwartet bessere Nachrichten von Volkswagen, insbesondere im Oktober oder November mit Details zur Kosteninitiative. Dennoch bleibt VW vorerst eine riskante Empfehlung aufgrund schwacher Bestellungen und langfristiger Herausforderungen. Die Stimmung sei jedoch bereits am Boden.Die Gewerkschaft IG Metall erhebt schwere Vorwürfe gegen den Mutterkonzern Volkswagen wegen der Arbeitsbedingungen beim Shuttle-Dienst Moia. Die Beschäftigten arbeiten im Volkswagen-Umfeld bei 174 Stunden pro Monat für einen Stundenlohn von 13 Euro, knapp über dem Mindestlohn. Die IG Metall kritisiert zudem fehlende Urlaubs- und Weihnachtsgelder sowie die Verweigerung eines Haustarifvertrags. Die Gewerkschaft droht mit Konsequenzen, falls Volkswagen die Arbeitsbedingungen nicht verbessert.Ein Unternehmenssprecher von Moia, dem Shuttle-Dienst von Volkswagen, betont, dass Moia ein eigenständiges Unternehmen im Volkswagen-Konzern sei und attraktive Arbeitsbedingungen biete. Neben einem angemessenen Stundenlohn und Zuschlägen gebe es flexible Arbeitszeiten und weitere Benefits. Die Arbeitszufriedenheit der Fahrer liege im Durchschnitt bei über 80 Prozent.In den Diskussionen im Forum wird die Meinung vertreten, dass die Zukunft von Volkswagen und anderen Automobilherstellern in Indien liege und ein Ausstieg aus China erfolgen solle, um nicht von einem Markt abhängig zu sein. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit chinesischen E-Autos, sehen jedoch keine besseren Preis-Leistungs-Verhältnisse im Vergleich zu europäischen Herstellern. Andere äußern Bedenken hinsichtlich der Substanz von Volkswagen und Deutschlands wirtschaftlicher Lage.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 114,0EUR gehandelt.