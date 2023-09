Schwacher Euro gegenüber US-Dollar: Tiefster Stand seit März erreicht - Wie geht es weiter?

Der Euro hat in den letzten Tagen gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verloren. Am Donnerstag erreichte die Gemeinschaftswährung mit 1,0617 US-Dollar den tiefsten Stand seit März. Am Freitag konnte sich der Euro leicht erholen und lag bei 1,0655 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0702 Dollar festgesetzt.Der schwächere Euro ist vor allem auf den stärkeren Dollar zurückzuführen. Die US-Währung profitiert von der Aussicht, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Straffungskurs noch nicht abgeschlossen hat. Obwohl die Fed ihre Leitzinsen am Mittwoch unverändert ließ, lassen neue Zinsprognosen eine weitere Erhöhung in diesem Jahr möglich erscheinen. Zudem könnten die erwarteten Zinssenkungen für das nächste Jahr schwächer ausfallen als bisher angenommen.Am Donnerstag standen weitere Notenbankentscheidungen auf dem Programm. Die Zentralbanken in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, Schweden und Norwegen entschieden über ihren geldpolitischen Kurs. Die Notenbanken in Norwegen und Schweden hoben ihre Leitzinsen weiter an, während die Schweizer Notenbank ihre Geldpolitik unverändert ließ. Der Schweizer Franken reagierte mit Kursverlusten auf diese Entscheidung. Viele Marktteilnehmer hatten erwartet, dass die Schweizer Notenbank der EZB folgen würde, die in der vergangenen Woche ihre Leitzinsen erneut angehoben hatte.Am Freitag notierte der Euro knapp über seinem halbjährigen Tiefstand. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global geben Auskunft über den Zustand der Konjunktur. In den USA wird der ISM-Indikator stärker beachtet. Im weiteren Tagesverlauf wurden weitere Zinsentscheidungen erwartet, unter anderem in Großbritannien und der Türkei.Insgesamt hat der Euro in den letzten Wochen gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren. Die unsichere wirtschaftliche Lage in Europa und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA belasten die Gemeinschaftswährung. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Euro in den kommenden Wochen entwickeln wird.

