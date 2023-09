Entschärfung erfolgreich: Flughafen Düsseldorf nach Bombenfund wieder sicher!

Der auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens gefundene Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde erfolgreich entschärft. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Während der Entschärfung musste der Flugbetrieb kurzzeitig unterbrochen werden, jedoch blieben die Auswirkungen gering. Lediglich 15 Starts und Landungen waren von geringfügigen Verspätungen betroffen, ein Flug wurde zum Flughafen Köln/Bonn umgeleitet. Es kam zu keinen Flugausfällen. Die Straßensperrungen wurden unmittelbar nach der Entschärfung aufgehoben, da die angrenzende Wohnbebauung weit genug entfernt war und nicht betroffen war. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Stadtwerken, Rheinbahn und Stadt im Einsatz.In der Nähe des Düsseldorfer Flughafens wurde eine Blindgänger-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und soll an diesem Donnerstagnachmittag entschärft werden. Die Entschärfung wird voraussichtlich von 15.45 Uhr bis 16 Uhr stattfinden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Lohausen entdeckt und handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe. Da zum Zeitpunkt der Entschärfung kein Flugbetrieb stattfinden kann, wird eine verkehrsarme Zeit am Nachmittag genutzt. Während der Entschärfung dürfen sich in einem Radius von 500 Metern keine Personen aufhalten. Es ist mit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr auf der Danziger Straße ab Höhe Niederrheinstraße bis zum Nordstern sowie auf der Linie der U79 zu rechnen. Der Flughafen Düsseldorf hat ebenfalls mitgeteilt, dass die Entschärfung des Blindgängers durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf geplant ist. Passagiere sollten dies bei ihrer Anreise zum Flughafen berücksichtigen und entsprechend mehr Zeit einplanen.In einem weiteren Artikel wird berichtet, dass Fluglinien in den USA und Australien gefälschte Teile in CFM-Triebwerken von Airbus A320 oder Boeing 737 gefunden haben. Die großen deutschen Airlines Lufthansa , Condor und Tui blieben jedoch von diesem Vorfall verschont.

