Bundesanleihen gewinnen leicht an Wert - Zinsentwicklung und Konjunkturdaten im Fokus

Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im frühen Handel leicht an Wert gewonnen. Der Euro-Bund-Future, der als Richtungsindikator für die Kursentwicklung von Bundesanleihen gilt, stieg um 0,05 Prozent auf 129,66 Punkte. Gleichzeitig fiel die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen wieder unter den am Vortag erreichten Höchststand von 2,78 Prozent.Derzeit beeinflusst die Geldpolitik die Zinsentwicklung. Obwohl viele große Zentralbanken sich dem Zinsgipfel nähern, von dem aus vorerst keine weiteren Zinserhöhungen erwartet werden, sind weitere Anhebungen bis dahin möglich. Die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England schließen weitere Zinsschritte nicht aus, was die Renditen an den Finanzmärkten antreibt.Am Freitag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global geben Auskunft über den Zustand der Konjunktur. Auch in den USA werden Kennzahlen für Industrie und Dienstleister veröffentlicht, wobei der ISM-Indikator dort stärker beachtet wird. Im weiteren Tagesverlauf werden hochrangige Notenbanker der US-Zentralbank Federal Reserve Stellung nehmen.Am Donnerstag konnten deutsche Bundesanleihen keine klare Richtung finden. Der Euro-Bund-Future lag in etwa auf dem Niveau des Vortags bei 129,57 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stagnierte bei 2,73 Prozent. Die Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwochabend stützten die Renditen etwas. Obwohl die Leitzinsen wie erwartet stabil blieben, lassen neue Prognosen eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr möglich erscheinen.Am Donnerstag standen und stehen weitere Notenbankentscheidungen auf dem Programm. Während die Notenbanken Norwegens und Schwedens ihre Leitzinsen weiter anhoben, beließen die Währungshüter in der Schweiz ihre Geldpolitik unverändert. Ursprünglich hatten viele Marktteilnehmer erwartet, dass die Schweizer Notenbank der EZB folgen würde, die in der vergangenen Woche erneut ihre Leitzinsen angehoben hatte.Am Donnerstag gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,73 Prozent. Die Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwochabend stützten die Renditen etwas, da weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr möglich erscheinen.Am Freitag bewegten sich deutsche Bundesanleihen bis zum Mittag kaum. Der Euro-Bund-Future sank leicht auf 129,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag mit 2,74 Prozent leicht unter dem am Vortag erreichten Höchststand seit 2011. Die Geldpolitik treibt derzeit die Zinsen an den Finanzmärkten an, da weitere Zinsschritte von der Fed, der EZB und der Bank of England nicht ausgeschlossen werden. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen etwas freundlicher aus als zuletzt, jedoch liegen die Kennzahlen weiterhin deutlich unter der Marke von 50 Punkten, was auf ungünstige Konjunkturaussichten hindeutet. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf Kennzahlen für Industrie und Dienstleister veröffentlicht, wobei der ISM-Indikator stärker beachtet wird.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 129,6EUR gehandelt.