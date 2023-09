Europas größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten sichert sich NVIDIA H100 GPUs im Wert von 400 Mio. Euro

Die Northern Data Group hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Taiga Cloud, Europas größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten, die größte Bereitstellung von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in Europa vorgenommen hat. Damoon Designated Activity Company, ein Unternehmen, das kürzlich von der Northern Data Group übernommen wurde, hat mehr als 10.000 NVIDIA H100 Tensor Core-GPUs im Wert von rund 400 Millionen Euro erworben. Mit diesem Kauf festigt Taiga Cloud ihre Position als Europas größter unabhängiger Cloud-Service-Anbieter von NVIDIA-Hardware. Taiga Cloud plant, bis Mitte 2024 mehr als 10.000 GPUs vollständig zu installieren und so die steigende Nachfrage nach generativen KI-GPUs in ganz Europa zu bedienen.Die GPUs werden in Pods mit jeweils 512 GPUs aufgebaut und ermöglichen ein effizientes und schnelles Training von großen Sprachmodellen. Taiga Cloud wird die GPUs in ihren mit sauberem Strom betriebenen Rechenzentren in Europa verteilen, um zusätzliche Ausfallsicherheit und Redundanz zu gewährleisten. Die Nachfrage nach NVIDIA H100 GPUs ist seit der Markteinführung immens, da sie als entscheidend für die nächste Stufe der generativen KI-Entwicklung angesehen werden.Darüber hinaus hat Peak Mining, ein Unternehmen der Northern Data Group, einen Vertrag über 150 Millionen US-Dollar für flüssigkeitsgekühlte Mining-Hardware der nächsten Generation von MicroBT unterzeichnet. Der Vertrag umfasst den Kauf von WhatsMiner der neuesten Generation mit einer Rechenleistung von mehr als 7 Exahash/s. Peak Mining ist eines der ersten Unternehmen, das diese neue Mining-Technologie in dieser Größenordnung einsetzt. Die neue Hardware kann effizient gekühlt werden, hat einen geringeren Betriebs- und Wartungsaufwand und kann übertaktet werden, um die Leistung und die Hashrate zu erhöhen. Die erste Charge der neuen Miner wird voraussichtlich im Oktober 2023 geliefert und installiert.Die Northern Data Group ist ein Anbieter von energieeffizienter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Mit ihrer HPC-Infrastruktur treibt sie die Innovation in den Bereichen KI, ML und generative KI voran. Die enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA ist von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.

