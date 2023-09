Opposition warnt vor Preissteigerungen in Kneipen, Restaurants und für Gaskunden: Milliardenschwere Steuererhöhungen drohen!

Die Opposition im Bundestag warnt vor Preissteigerungen in Kneipen, Restaurants und für Gaskunden. Die Bundesregierung plant, Steuervergünstigungen auslaufen zu lassen, was zu milliardenschweren Steuererhöhungen führen könnte. Der Linke-Abgeordnete Christian Görke kritisiert die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP und wirft ihr soziale Kälte vor. Der CDU-Abgeordnete Olav Gutting bemängelt, dass die Regierung die Menschen trotz hoher Inflation weiter belasten will. Die Steuerermäßigung für Speisen im Restaurant wurde während der Corona-Krise von 19 auf sieben Prozent gesenkt und mehrmals verlängert. Eine weitere Verlängerung wird derzeit in der Koalition diskutiert. Zudem hatte die Bundesregierung aufgrund der hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Gas und Fernwärme steuerlich begünstigt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) möchte diese Entlastungsmaßnahme bereits zum Jahreswechsel auslaufen lassen. Er spricht sich jedoch für die Verlängerung der Energiepreisbremsen bis Ende April 2024 aus. Eine frühere Anhebung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas sei für private Haushalte und Betriebe verkraftbar, wenn sie durch die Verlängerung der Energiepreisbremsen weiter entlastet würden, so Lindner. Die Verlängerung der Energiepreisbremsen bis zum Frühjahr 2024 wurde zuvor von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefordert. Der Antrag der CDU/CSU-Fraktion, den Verzehr von Speisen in Restaurants dauerhaft mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent zu besteuern, fand keine Mehrheit im Parlament. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt vor Betriebsschließungen, Preissteigerungen und Jobverlusten im Falle einer Rückkehr zum bisherigen Mehrwertsteuersatz. Die Opposition fordert in einem Antrag, die Steuererhöhungen auf Gas, Fernwärme und in der Gastronomie zu stoppen. Die SPD will in den Haushaltsberatungen darüber entscheiden. Die FDP spricht sich für eine Verlängerung und Entfristung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen in der Gastronomie aus, möchte jedoch die neue Steuerschätzung abwarten. Der Bundestag hat außerdem beschlossen, die Energiepreisbremse für größere Unternehmen stärker zu begrenzen, da die Gas- und Strompreise gesunken sind. Die Obergrenzen für den staatlichen Zuschuss sinken von 24 auf 18 Cent je Kilowattstunde Strom und von 8 auf 6 Cent je Kilowattstunde Erdgas. Dadurch soll der Anreiz für Industriekunden steigen, zu einem preisgünstigeren Energielieferanten zu wechseln. Die Energiepreisbremse wurde zu Jahresbeginn eingeführt, um die finanzielle Belastung durch die gestiegenen Energiekosten zu dämpfen.

